RHEINZABERN – Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 66-Jährigem aus Rheinzabern

Seit Sonntag, 09. März 2025, gegen 03:00 Uhr wird ein in Rheinzabern wohnender 66-Jähriger vermisst. Er verließ am Montag kurz zuvor seine Wohnung. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste nicht aufgefunden werden. Der Vermisste dürfte sich in einer hilflosen Lage befinden, weshalb die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird. Personenbeschreibung / Besondere Hinweise – 66 Jahre alt, ca. 170 cm groß, normale Statur, kurze, graue Haare, grauer Bart, die getragene Kleidung ist nicht bekannt. Der Vermisste dürfte mit einem weißen Hyundai i20 mit dem Kennzeichen GER-VD 669 unterwegs sein.

http://presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5986699. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten oder des PKW geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07271 9221-1820 an die Polizeiinspektion Wörth zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle: Polizei