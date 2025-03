HAMM – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Hamm/Sieg

Samstagabend, 08. März 2025, gegen 21:00 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Hamm/Sieg ein Verkehrsunfall. Vor Ort wurde festgestellt, dass der 27 Jahre alte Fahrer eines Audi mit seinem Fahrzeug die Mühlenstraße in Hamm befuhr und beabsichtigte, in Höhe des Marktzentrums auf den Parkplatz einzufahren. Zur gleichen Zeit befand sich eine 21 Jahre alte Pkw Fahrerin auf der, für sie vorgesehene Fahrspur zum Ausfahren. Der 27-jährige unterschätze die Linkskurve, kam auf die Fahrspur der 21-jährigen und stieß frontal auf deren Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des Audi Fahrers verletzt. Ursächlich für den Verkehrsunfall dürfte die Alkoholisierung des Verursachers gewesen sein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Er wird sich wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten haben, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Quelle: Polizei