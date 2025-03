STEIMEL – Dr. Patrick Rudolph stellt sich in Steimel vor – Große Resonanz bei Infoveranstaltung

Am 06. März stellte sich Dr. Patrick Rudolph, unabhängiger Kandidat für die Bürgermeisterwahl der Verbandsgemeinde Puderbach, im Haus des Gastes in Steimel der Öffentlichkeit vor. Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse: Rund 90 Bürgerinnen und Bürger waren gekommen, um mehr über den Kandidaten und seine Ziele zu erfahren.

Dr. Rudolph gab zunächst einen Einblick in seinen persönlichen sowie beruflichen Werdegang und stellte anschließend seine Visionen und Pläne für das Amt des Bürgermeisters vor. Dabei betonte er insbesondere seine Schwerpunkte in den Bereichen nachhaltige Gemeindeentwicklung, gesellschaftlicher Zusammenhalt und der Entlastung kommunaler Haushalte. Nachdrücklich unterstrich er außerdem die Bedeutung, die er einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit allen Fraktionen im Verbandsgemeinderat, den Ortsgemeinden im Puderbacher Land sowie der Kreisverwaltung Neuwied und der Landesregierung in Mainz beimisst.

Nach seiner Vorstellung nutzten die Besucher die Gelegenheit, dem Kandidaten Fragen zu stellen, die er ausführlich beantwortete. Zudem eröffnete Patrick Rudolph zwei weiteren Kandidaten die Möglichkeit, sich ebenfalls kurz zu präsentieren und Fragen aus dem Publikum zu beantworten.

Im Anschluss an den offiziellen Teil fanden rege Gespräche zwischen den Anwesenden statt. Bei kleinen Snacks und Getränken konnten Bürgerinnen und Bürger weiter mit Dr. Rudolph und den anderen Kandidaten diskutieren.

Patrick Rudolph zeigte sich sehr zufrieden mit der großen Resonanz auf die Veranstaltung und dankte allen Teilnehmern für den engagierten Austausch. Weitere Informationen zu Dr. Patrick Rudolph und seinem Programm finden Interessierte auf seiner Website unter www.patrick-rudolph.org. Foto : Myriam Stern