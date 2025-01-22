REGION – Was im Metall verborgen liegt – Neuer Kreativworkshop der kvhs Neuwied lädt zum Entdecken, Gestalten und Innehalten ein

Manches Schmuckstück beginnt nicht mit Glanz. Es beginnt als kühles Stück Metall – unscheinbar, widerständig und voller Möglichkeiten. Was daraus entsteht, entscheiden nicht Maschinen oder Modetrends, sondern die eigenen Hände und Ideen.

Unter dem Titel „Schmuck gestalten – Kreativität in Metall“ lädt die kvhs Neuwied zu einem neuen Kreativworkshop ein. Gemeinsam mit dem Linzer Metallbildhauer Didi Pörzgen entdecken die Teilnehmenden, welche Formen, Oberflächen und persönlichen Geschichten im Material verborgen liegen.

Mit Feingefühl, Geduld und Freude am Experimentieren entstehen individuelle Anhänger oder Armbänder. Kein Stück gleicht dem anderen – und gerade darin liegt der besondere Reiz: Statt Schmuck von der Stange mitzunehmen, gestalten die Teilnehmenden ein Unikat, das die eigene Handschrift trägt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Entscheidend sind Neugier, Lust am Ausprobieren und die Bereitschaft, sich für einen Abend auf einen kreativen Prozess einzulassen.

Der Workshop bietet damit mehr als eine Einführung in die Metallgestaltung. Zwischen konzentrierter Handarbeit und dem Austausch in einer kleinen Gruppe entsteht eine bewusste Pause vom Alltag. Für zweieinhalb Stunden dürfen Bildschirm, Terminkalender und tägliche Routinen in den Hintergrund treten. Im Mittelpunkt steht etwas, das im Alltag oft zu kurz kommt: mit den eigenen Händen etwas Bleibendes zu schaffen.

Am Ende nehmen die Teilnehmenden nicht nur ein selbst gefertigtes Schmuckstück mit nach Hause. Sie nehmen auch die Erfahrung mit, dass Kreativität manchmal genau dort beginnt, wo ein Material zunächst noch nichts preiszugeben scheint

Der Workshop findet am Dienstag, 8. Sept. 2026, von 18:00 bis 20:30 Uhr im Martinus-Gymnasium in Linz am Rhein statt. Die Teilnahme kostet 34 Euro. Da die Gruppe auf maximal acht Personen begrenzt ist, empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung auf www.kvhs-neuwied.de/L260-26-2 oder unter 02631/347813