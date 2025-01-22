GROSSMAISCHEID – 25. Westerwälder Literaturtage – 15. August 2026, 19:00 Uhr – Wasserturm, Kausener Straße, in 56276 Großmaischeid – Katharina Fuchs: Zwei Handvoll Leben

Nach einer kurzen Sommerpause setzen die 25. Westerwälder Literaturtage ihr diesjähriges Programm fort. Am Freitag, 15. August, um 19:00 Uhr ist die Bestsellerautorin Katharina Fuchs im Wasserturm in Großmaischeid zu Gast. Sie liest aus ihrem historischen Roman Zwei Handvoll Leben. Der Roman erzählt die bewegenden Lebensgeschichten zweier Frauen, deren Schicksale eng mit den Umbrüchen der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert verbunden sind. Während Charlotte auf einem sächsischen Landgut aufwächst und der Ausbruch des Ersten Weltkriegs ihre Zukunftspläne zunichtemacht, kämpft sich Anna aus den bescheidenen Verhältnissen des Spreewalds nach Berlin durch. Dort beginnt sie als Verkäuferin im berühmten Kaufhaus KaDeWe ein neues Leben. Erst Jahrzehnte später, im Jahr 1953, begegnen sich die beiden Frauen. Verbunden durch persönliche Verluste und die Erfahrungen zweier Weltkriege entsteht zwischen den beiden eine tiefe Freundschaft. Mit Zwei Handvoll Leben erzählt Katharina Fuchs nicht nur ein eindrucksvolles Stück deutscher Zeitgeschichte aus weiblicher Perspektive, sondern verarbeitet zugleich die Lebensgeschichten ihrer eigenen Großmütter. Authentisch, berührend und historisch fundiert zeichnet sie das Bild einer Generation von Frauen, deren Erlebnisse lange Zeit kaum Beachtung fanden.

Der Vorverkauf läuft bereits und es sind nur noch wenige Tickets in allen Ticket-Regional oder ww-events Tickets Vorverkaufsstellen erhältlich. Bei Ticket Regional fallen Servicegebühren und ggf. Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand an. Die Karten können jedoch gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt werden: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de. An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 18 €.