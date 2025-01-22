STÜZELBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Stürzelbach

Am Dienstag, 11. August 2026, 19:15 Uhr, findet in der Grillhütte Stürzelbach eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Erteilung des Einvernehmens zur Bauvoranfrage für den Neubau eines Einfamilienhauses im Außenbereich Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag für die Errichtung einer Betriebstankstelle im Außenbereich Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Hans Gerd Altgeld

Ortsbürgermeister