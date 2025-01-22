STÜZELBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Stürzelbach
STÜZELBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Stürzelbach
Am Dienstag, 11. August 2026, 19:15 Uhr, findet in der Grillhütte Stürzelbach eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Erteilung des Einvernehmens zur Bauvoranfrage für den Neubau eines Einfamilienhauses im Außenbereich
- Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag für die Errichtung einer Betriebstankstelle im Außenbereich
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Hans Gerd Altgeld
Ortsbürgermeister