Bürgerkurier

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HIRZ-MAULSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hirz-Maulsbach

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HIRZ-MAULSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hirz-Maulsbach

Am Mittwoch, 12. August 2026, findet im Dorftreff Niedermaulsbach eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung, Beginn: 19:00 Uhr

  1. Verschiedenes

Öffentliche Sitzung, Beginn: 19:30 Uhr

  1. Auftragsvergabe

Sanierungsarbeiten Mittelstraße

  1. Anschaffung von Spielgeräten
  2. Informationen des Ortsbürgermeisters
  3. Verschiedenes
  4. Einwohnerfragestunde

Dieter Zimmermann

Ortsbürgermeister

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