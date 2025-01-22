HIRZ-MAULSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hirz-Maulsbach
HIRZ-MAULSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hirz-Maulsbach
Am Mittwoch, 12. August 2026, findet im Dorftreff Niedermaulsbach eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Nichtöffentliche Sitzung, Beginn: 19:00 Uhr
- Verschiedenes
Öffentliche Sitzung, Beginn: 19:30 Uhr
- Auftragsvergabe
Sanierungsarbeiten Mittelstraße
- Anschaffung von Spielgeräten
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Dieter Zimmermann
Ortsbürgermeister