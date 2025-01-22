REGION – Vogelschwarm rauscht über das Sonnenblumenfeld

Keine Seltenheit das plötzlich ein Schwarm Vögel auftaucht und sich auf einem Fruchtfeld der leckeren Samen bedient. In der Regel für den anschließenden Weiterflug in den Süden. Doch der Schwarm war anders. Die Vögel schienen größer und bunt gefiedert. Den Eindruck hatte man schon im Anflug. Die ersten Vögel landeten auf den Sonnenblumenköpfen und sie sahen tatsächlich etwas anders, bunter aus. Von der Aart ähnelten sie Spatzen. Eine Nachfrage im Internet brachte es auf den Punkt. Es waren Bergfinken. Die niedlichen Vögelchen waren hier in der Region erstmals aufgetaucht, jedenfalls für die Fotografin. So gut es ging versuchte sie in der Spontanlage Fotos zu schießen. Nach einer geraumen Zeit schien einer der Piepmatzen das Zeichen zum Aufbruch zugeben und schon rauschte es wider in der Luft und die Bergfinken zogen weiter. Fotos: Diana Wachow