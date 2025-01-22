REGION – Ellen Demuth MdB – Jetzt für die Kitas aus Unkel und Kirchen abstimmen!

Gleich zwei Kindertagesstätten aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz dürfen sich Hoffnung auf den Deutschen Kita-Preis 2025 machen: die Inklusive Kita Unkel und die Kita St. Nikolaus aus Kirchen. Beide Einrichtungen stehen im Finale und haben damit auch Chancen auf den Publikums-Sonderpreis, der von der Zeitschrift ELTERN gestiftet wird. Darauf macht die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung aufmerksam, die den Preis verleiht.

Die Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Neuwied-Altenkirchen, Ellen Demuth, freut sich über diesen Erfolg und ruft die Menschen in der Region zum Mitmachen auf: „Dass gleich zwei unserer Kitas beim Deutschen Kita-Preis im Finale stehen, zeigt, wie engagiert und innovativ hier gearbeitet wird. Beide Teams leisten großartige Arbeit für die Kinder. Jetzt gilt es: Stimmen Sie bis zum 12. November online ab und unterstützen Sie unsere Kitas beim Publikumspreis!“

Noch bis zum 12. November kann unter www.eltern.de/kita-voting abgestimmt werden. Die Einrichtung mit den meisten Stimmen gewinnt den Publikumspreis und erhält den „Leseschatz“ – ein Buchpaket für Kinder im Kita-Alter