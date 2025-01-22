DAADEN – Zum Herbstfest der Chöre lud der Frauenchor Akzente Biersdorf ein

Zum Herbstfest der Chöre hatte am Samstag, 25. Oktober 2025, der Frauenchor Akzente Biersdorf eingeladen. In der herbstlich geschmückten Stadthalle begrüßten Werner Steffens vom Vorstand des KCV Altenkirchen und die Vorsitzende des Frauenchores Akzente Biersdorf, Birgit Muhl. Das Konzert eröffnete der Frauenchor Akzente unter der Leitung der Chorleiterin Isabel Stolpmann. Gefolgt vom gemeinsamen Auftritt mit dem Chor New Voices Neustadt. Danach präsentierte sich New Voices Neustadt mit drei Beiträgen. Mit drei Personen traten Alpenröschen und Enzian an. Es folgte der MGV „Plus“ Sassenroth unter der Leitung von Chorleiter Erik Scheid mit drei hervorragenden Stücken von Elvis Presley, Felix Mendelson Bartholdy und Leonard Chen. Die erste Konzerthälfte rundete der MGV Eintracht Steinebach unter der Leitung von Thorsten Stendenbach.

Nach der kurzen Pause eröffnete der Gemischte Chor MGV Einigkeit Steineroth unter der Leitung von Chorleiter Gerd Pfeiffer die zweite Hälfte des Konzertes. Der MGV Zufriedenheit Kausen begeisterte mit seinen drei Beiträgen unter der der Chorleiterin Susanne Eitelberg. Als vorletzter Chor brachte der Frauenchor Mehren unter Chorleiterin Veronika Scholz mit Lollipop, Make love, not war und Chim chim Cherie richtig Schwung in die Stadthalle und erntete anhaltenden Applaus. Mit seinem Chorleiter Michael Rinscheid zeigte der MGV Eintracht Rosenheim seine Qualitäten. Fotos: Renate Wachow