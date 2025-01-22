ALTENKIRCHEN – Ulferts und Beck bei Kampfrichter-Weiterbildung in Uni Potsdam

Rheinland-Pfalz-Chef-Kampfrichterin Jill-Marie Beck und ihre “rechte Hand” Hannah Jolie Ulferts (beide SPORTING Taekwondo) nahmen den Weg in die Universität Potsdam auf, um u. a. das kürzlich bei den German Open und demnächst bei der Weltmeisterschaft zu testende, neue Regelwerk anvertraut zu bekommen, die Steuerung und Auswertung von Video Replays zu verstehen und sich mit dem Para-Bereich auseinanderzusetzen – um nur einige Punkte des umfangreichen Wochenendes zu nennen.

Ulferts wird demnächst beim Bundesranglistenturnier “Saarland Open” ihrer praktischen Prüfung zur Bundeskampfrichterin unterzogen.

Der Verein wünscht hierbei und auch bei zukünftigen Einsätzen gutes Gelingen und ist sich sicher, auch in Zukunft weitere Lizenzträger unter den Kampfrichtern zu wissen.