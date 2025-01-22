REGION – Sabine Bätzing-Lichtenthäler begrüßt Katarina Barley am 22. September 2025 zum Insta-Live

Die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler begrüßt auch im Herbst wieder einen Gast zum Videochat auf Instagram. Nächste virtuelle Gesprächspartnerin wird die Vizepräsidentin des Europäischen Parlamentes, Katarina Barley, sein.

„Wie gelingt es uns, die Demokratie in Europa wirksam vor Populismus und Extremismus zu schützen? Und welche Folgen hat die erneute Präsidentschaft von Donald Trump bislang für die Europäische Union? Das sind nur zwei von vielen Fragen, die aktuell viele Menschen bewegen. Umso mehr freue ich mich, dass ich mit Katarina Barley die Gelegenheit habe, darüber ins Gespräch zu kommen. Denn für mich steht fest: Gerade in diesen herausfordernden Zeiten muss die Bedeutung der Europäischen Union noch stärker hervorgehoben werden“, betont die SPD-Fraktions- und Parteivorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

Neben einem Austausch über Barleys Arbeit im Europäischen Parlament wollen die beiden Sozialdemokratinnen auch frauenpolitische Themen in den Blick nehmen. Durch ihre Erfahrungen als ehemalige Bundesfrauenministerin bringt Katarina Barley dabei wertvolle Perspektiven ein – insbesondere zu Fragen von Gleichstellung, Feminismus und der Stärkung der Rechte von Frauen in Deutschland und Europa.

Wer dabei sein möchte, sollte sich Montag, den 22. September 2025, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr freihalten. Dann findet via Instagram über das Profil von Sabine Bätzing-Lichtenthäler (@sabine_baetzing) die Live-Übertragung statt, bei der währenddessen Fragen gestellt und mitdiskutiert werden kann.