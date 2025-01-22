WISSEN – Moderne Technik – Made in Wissen

Auch im zweiten Halbjahr 2025 bietet die Kolpingsfamilie Wissen ihren Mitgliedern und auch anderen interessierten Bürgerinnen und Bürgern wieder ein abwechslungsreiches Programm.

Waren im August auf der Boule – Bahn der DJK Wissen – Selbach Sport und Spaß im Vordergrund, so galt es jetzt bei einem gemeinsamen Besuch der Firma wallPen im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe moderne Technik zu erfahren und auch zu bewundern.

„Wie kann man Bilder an die Wand drucken?“

Eine klare und überzeugende Antwort auf diese Frage der Kolpinger gab Sascha Villwock für wallPen und er wurde dabei von Selina Gossmann unterstützt. Bereits bei der Ankunft überraschte man die Gäste mit einem Bild Adolph Kolpings und seiner Wirkungsstätte Köln, welches durch ein von der Firma hergestelltes Gerät an die Wand gedruckt wurde.

In dem offenen Gespräch und bei der anschließenden Betriebsbesichtigung erfuhr die Besuchergruppe, in welchem Maße in Wissen entwickelt und produziert wird. Verkauft werden die Ergebnisse dann in alle Welt.

Der Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Richard Walter, bedankte sich mit einem kleinen Geschenk bei den Gastgebern und im Namen aller Anwesenden wünschte er dem Unternehmen weiterhin viel Erfolg.