ALTENKIRCHEN – Öffentliche Bekanntmachung Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld zur Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses

Am Dienstag, 23. September 2025, 17:30 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen

eine Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses statt.

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

Vorberatende Beschlussfassungen

  1. Satzung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Hallenbades Altenkirchen
  1. Resolution zur Rückkehr des Wolfes im Westerwald
  2. Kooperationsvertrag zur Fortführung eines „Touristischen Backoffice“ beim Landkreis Altenkirchen
  3. LEADER-Kooperationsvorhaben zur Erstellung eines touristisch-kulturellen Konzeptes zum Thema „Raiffeisen“ mit der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg)
  1. Neubau einer Mensa an der Erich Kästner-Grundschule
  2. Neubau Raiffeisenturm Beulskopf
  3. Wasserschaden Kindertagesstätte Kircheib

Abschließende Entscheidungen

  1. Bestätigung einer Eilentscheidung; Kindertagesstätte Kircheib – Temporäre Anmietung einer Containeranlage aufgrund eines Wasserschadens
  1. Bestätigung einer Eilentscheidung – Beschaffung Multicar M31 Hydrostat inklusive Winterdienstgeräten für den Bauhof
  2. Zweifachsporthalle Altenkirchen – Auftragsvergabe Erneuerung der bestehenden Fensteranlage
  1. Antrag auf Gewährung einer Förderung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der haus- und fachärztlichen Versorgung in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
  1. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

Abschließende Entscheidungen

  1. Personalangelegenheit Bekanntmachung zur 6. Sitzung Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses

Vorberatende Beschlussfassungen

  1. Vertragsangelegenheit
  2. Verschiedenes

Fred Jüngerich, Bürgermeister

