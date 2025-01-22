ALTENKIRCHEN – Öffentliche Bekanntmachung Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld zur Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses

Am Dienstag, 23. September 2025, 17:30 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen

eine Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses statt.

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

Vorberatende Beschlussfassungen

Satzung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Hallenbades Altenkirchen

Resolution zur Rückkehr des Wolfes im Westerwald Kooperationsvertrag zur Fortführung eines „Touristischen Backoffice“ beim Landkreis Altenkirchen LEADER-Kooperationsvorhaben zur Erstellung eines touristisch-kulturellen Konzeptes zum Thema „Raiffeisen“ mit der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg)

Neubau einer Mensa an der Erich Kästner-Grundschule Neubau Raiffeisenturm Beulskopf Wasserschaden Kindertagesstätte Kircheib

Abschließende Entscheidungen

Bestätigung einer Eilentscheidung; Kindertagesstätte Kircheib – Temporäre Anmietung einer Containeranlage aufgrund eines Wasserschadens

Bestätigung einer Eilentscheidung – Beschaffung Multicar M31 Hydrostat inklusive Winterdienstgeräten für den Bauhof Zweifachsporthalle Altenkirchen – Auftragsvergabe Erneuerung der bestehenden Fensteranlage Antrag auf Gewährung einer Förderung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der haus- und fachärztlichen Versorgung in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

Abschließende Entscheidungen

Personalangelegenheit Bekanntmachung zur 6. Sitzung Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses

Vorberatende Beschlussfassungen

Vertragsangelegenheit Verschiedenes

Fred Jüngerich, Bürgermeister