ALTENKIRCHEN – Öffentliche Bekanntmachung Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld zur Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses
Am Dienstag, 23. September 2025, 17:30 Uhr, findet im großen Ratssaal des Rathauses Altenkirchen
eine Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses statt.
Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung:
Vorberatende Beschlussfassungen
- Satzung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Hallenbades Altenkirchen
- Resolution zur Rückkehr des Wolfes im Westerwald
- Kooperationsvertrag zur Fortführung eines „Touristischen Backoffice“ beim Landkreis Altenkirchen
- LEADER-Kooperationsvorhaben zur Erstellung eines touristisch-kulturellen Konzeptes zum Thema „Raiffeisen“ mit der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg)
- Neubau einer Mensa an der Erich Kästner-Grundschule
- Neubau Raiffeisenturm Beulskopf
- Wasserschaden Kindertagesstätte Kircheib
Abschließende Entscheidungen
- Bestätigung einer Eilentscheidung; Kindertagesstätte Kircheib – Temporäre Anmietung einer Containeranlage aufgrund eines Wasserschadens
- Bestätigung einer Eilentscheidung – Beschaffung Multicar M31 Hydrostat inklusive Winterdienstgeräten für den Bauhof
- Zweifachsporthalle Altenkirchen – Auftragsvergabe Erneuerung der bestehenden Fensteranlage
- Antrag auf Gewährung einer Förderung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der haus- und fachärztlichen Versorgung in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
- Verschiedenes
Nichtöffentliche Sitzung
Abschließende Entscheidungen
- Personalangelegenheit Bekanntmachung zur 6. Sitzung Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses
Vorberatende Beschlussfassungen
- Vertragsangelegenheit
- Verschiedenes
Fred Jüngerich, Bürgermeister