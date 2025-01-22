HAMM – Tom Kalender fährt am Red Bull Ring zu bestem DTM-Resultat – Starke Steigerung im Verlauf des Rennwochenendes – Tolle Duelle auf eindrucksvoller Strecke in den Alpen – Sprung in die Top-Ten ist das Ziel für das Saisonfinale

Mit einem klaren Aufwärtstrend verabschiedete sich Tom Kalender vom vorletzten Rennwochenende der DTM-Saison 2025. Auf dem Red Bull Ring in der Steiermark erlebte der Mercedes-AMG Junior-Fahrer ein wechselhaftes Wochenende, welches am Ende mit Platz elf im Sonntagsrennen und damit seinem bisher besten Saisonergebnis belohnt wurde.

Schon am Freitag machten die wechselnden Wetterbedingungen die Arbeit nicht einfach. Nach einem schwierigen Start fand der 17-Jährige im zweiten freien Training seinen Rhythmus und schloss die Session als Neunter ab, ein positives Signal für die kommenden Tage. Der Samstag begann hingegen mit einem Rückschlag: Platz 23 im Qualifying bedeutete keine perfekte Ausgangslage. Doch im Rennen blieb der Rookie fehlerfrei, sammelte wichtige Erfahrungen und brachte seinen Mercedes-AMG GT3 auf Rang 18 ins Ziel.

Gemeinsam mit seinem Mercedes-AMG Team Landgraf analysierte Tom das Rennen intensiv, mit sichtbarem Erfolg am Sonntag: Schon im Zeittraining gelang ihm mit Startplatz 15 eine deutlich bessere Ausgangsposition. Diese nutzte er konsequent: Nach einem starken Start etablierte er sich sofort im Bereich der Top Ten, lieferte sich enge Zweikämpfe und hielt den Anschluss an das vordere Feld. Nach 37 Runden überquerte er die Ziellinie als Elfter, das beste Ergebnis seiner noch jungen DTM-Karriere.

„Das war ein wirklich gutes Rennen für uns“, bilanzierte Tom zufrieden. „Wir haben uns im Vergleich zu Samstag deutlich gesteigert, das Auto war stark und ich konnte richtig pushen. Platz elf ist ein schöner Schritt nach vorne und gibt mir viel Motivation für das Saisonfinale in Hockenheim.“

Das abschließende DTM-Wochenende findet vom 3. bis 5. Oktober auf dem Hockenheimring statt. Dort möchte Tom die positive Entwicklung fortsetzen. Gleichzeitig kämpft Mercedes-AMG im Finale um den erneuten Gewinn der Herstellerwertung, zu dem auch der Rookie seinen Beitrag leisten will. Fast-Media