REGION – Rheinquerung für SEV-Fahrgäste während Korridorsanierung Rechter Rhein

Züge fallen aus, die „Nixe“ legt ab: Rheinquerung für SEV- Fahrgäste – Rheinfähre „Nixe“ zwischen Erpel und Remagen ergänzt Schienenersatzverkehr bei Korridorsanierung Rechter Rhein

Im Zuge der Korridorsanierung der rechten Rheinstrecke wird die Personenfähre „Nixe“ zwischen Erpel (Rechter Rhein) und Remagen (Linker Rhein) in das Verkehrskonzept für den Schienenersatzverkehr (SEV) eingebunden. Die Sanierung des Korridors zwischen Troisdorf und Wiesbaden ist im Zeitraum vom 10. Juli bis 12. Dezember 2026 vorgesehen. Während dieser Zeit wird es auf dieser Strecke keinen Schienenpersonennahverkehr geben. Die Fahrgäste werden entweder mit Bussen im SEV befördert oder nutzen linksrheinische Zugverbindungen.

Das gemeinsam mit den beteiligten Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen entwickelte Verkehrskonzept sieht einen eng getakteten Ersatzverkehr vor. Ziel ist es, die Mobilität der Fahrgäste während der Bauarbeiten zuverlässig sicherzustellen. Ergänzend dazu wird deshalb die Rheinfähre „Nixe“ in das Gesamtkonzept integriert. Möglich macht dies eine Vereinbarung zwischen dem SPNV-Nord und der Rheinfähre Linz-Kripp GmbH, die für die Zeit der Korridorsanierung Rechter Rhein gilt. Die Personenfähre verbindet Erpel und Remagen und stellt damit eine zusätzliche Möglichkeit dar, den Rhein zu queren und Anschlüsse an das bestehende Verkehrsnetz am linken Rhein zu erreichen.

Thorsten Müller, Verbandsdirektor des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr

Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord): „Mit der Fährverbindung können die linksrheinischen Zugverbindungen bestens erreicht werden. Der Einsatz der „Nixe“ ist deshalb eine sehr sinnvolle Ergänzung des bestehenden Ersatzverkehrs. Die zusätzliche Rheinquerung ist eine wichtige Alternative während der Bauzeit, um Ziele in Richtung Köln über den linken Rhein zu erreichen.

Udo Scholl, Geschäftsführer der Rheinfähre Linz-Kripp GmbH: „Die Fähren erkennen bereits heute Fahrkarten des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel (VRM) und das Deutschlandticket an. Für den Zeitraum der Korridorsanierung sollen weitere Verbund- und Eisenbahntarife anerkannt werden, um durchgehende Fahrten vor allem aus und in Richtung Nordrhein-Westfalen unter Einbezug der beiden Fähren zu ermöglichen.“ Ergänzend weist der Geschäftsführer darauf hin, dass die Tickets bei der Überfahrt mit dem Auto keine Gültigkeit haben.

Einbindung der „Nixe“ im SEV

Die Haltestelle „Rheinfähre“ des Schienenersatzverkehrs der Linien RE 8 und RE 8X liegt im rechtsrheinischen Erpel in unmittelbarer Nähe zur Fähre. Ein Anschluss an das linksrheinische Schienennetz besteht durch den Bahnhof Remagen, der 500 Meter vom Fähranleger Remagen entfernt ist. Zu Fuß ist der Bahnhof in etwa sechs Minuten zu erreichen.

Die Personenfähre „Nixe“ wurde im Jahr 2006 erbaut und ist 24 m lang und 5,86 m breit. Bis zu 99 Personen können transportiert werden. Die Überfahrt über den Rhein dauert ca. fünf Minuten.

Die Fähre fährt am frühen Morgen von Montag bis Freitag jeweils zwei Mal: um 7 Uhr und um 7:30 Uhr ab Erpel und um 7:15 Uhr und 7:45 Uhr ab Remagen. Anschließend fährt sie am Nachmittag jede halbe Stunde ab 13:30 Uhr (Erpel) bzw. 13:45 Uhr (Remagen). Die letzte Fahrt des Tages ist um 18 Uhr ab Erpel. Samstag, Sonntag und an Feiertagen fährt die Nixe ebenfalls halbstündlich, beginnend um 12:30 Uhr in Erpel und 12:45 Uhr in Remagen. Die beiden letzten Fahrten des Tages sind um 17:45 Uhr ab Remagen und um 18 Uhr ab Erpel.

Der Fährbetreiber weist darauf hin, dass bei schönem Wetter auch häufiger gefahren wird und von den Fahrzeiten abgewichen werden kann.

Personen- und Autofähre Linz-Remagen

Die Vereinbarung zwischen dem SPNV-Nord und der Rheinfähre Linz-Kripp GmbH sieht auch die Nutzung der Personen- und Autofähre zwischen Linz und Remagen-Kripp vor.

Die Fähre verkehrt von Montag bis Freitag von 5:15 Uhr bis 24 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 6:00 Uhr bis 24 Uhr im Pendelverkehr.

Von der Haltestelle Linz Bf, welche durch den SEV RE 8 und RE 8X bedient wird, beträgt der Fußweg zum Fähranleger ca. acht Minuten. Vom Fähranleger in Kripp beträgt der Fußweg zur nächstgelegenen Bushaltestelle Remagen Kirmesplatz ca. drei Minuten. Dort halten die stündlich fahrenden Buslinien 842, 851 und 852, welche eine Weiterfahrt nach Remagen, Sinzig oder Bad Bodendorf ermöglichen.

Fahrkarten und Fahrradmitnahme

Zusätzlich zu den bereits akzeptierten Fahrkarten des VRM und dem Deutschlandticket werden vom 10. Juli 2026 bis 12. Dezember 2026 Fahrkartenprodukte des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg bzw. des Rheinlandtarifs, des NRW-Tarifs, des Deutschlandtarifs und von DB Fernverkehr anerkannt. Diese müssen gemäß der jeweiligen Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen räumlich und zeitlich auf der rechten Rheinstrecke gültig sein. Beide Fähren sind mit den genannten Fahrkarten für Personen nutzbar. Die Fahrkarten schließen die Mitnahme eines Autos auf der

Personen- und Autofähre Linz-Remagen nicht mit ein.

Die Mitnahme von Fahrrädern ist im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten zulässig.

Die Fahrgäste müssen dabei die allgemeinen Beförderungsbedingungen der Rheinfähre Linz-Kripp GmbH beachten.