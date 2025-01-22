KIRCHEIB – Kircheib eröffnet neuen Mehrgenerationenspielplatz und modernisierten Multifunktionsraum – Gemeinschaftsprojekte stärken das Dorfleben

In der Ortsgemeinde Kircheib sind am Samstag der neu gestaltete Mehrgenerationenspielplatz an der Mehrzweckhalle sowie der modernisierte Multifunktionsraum offiziell eröffnet worden. Beide Projekte wurden über das LEADER-Programm der Region Westerwald-Sieg gefördert. Auch wenn die bauliche Fertigstellung bereits im Jahr 2025 erfolgt ist, nutzte die Ortsgemeinde die frühsommerlichen Temperaturen, um die Anlagen nun offiziell einzuweihen und der Öffentlichkeit vorzustellen.

Der Mehrgenerationenspielplatz bietet einen deutlich aufgewerteten Begegnungsort für alle Altersgruppen. Neben modernen Spielgeräten und Aufenthaltsflächen wurde auch ein Grillbereich geschaffen. Besonders hervorzuheben ist der naturnah gestaltete Bereich mit Blumenwiesen und einem Kräutergarten, der gemeinsam mit der Kindertagesstätte „Knolle Bolle“ angelegt wurde.

Auch der Multifunktionsraum in der Mehrzweckhalle wurde umfassend modernisiert und technisch aufgewertet. Er steht Vereinen und Gruppen nun wieder als zeitgemäßer Treffpunkt für Veranstaltungen und Begegnungen zur Verfügung. Bei beiden Projekten spielte die Beteiligung aus der Bevölkerung eine wichtige Rolle. Viele Ideen aus der Bürgerschaft wurden bereits in der Planungsphase eingebracht und durch ehrenamtliches Engagement ergänzt.

Die Projekte wurden über das LEADER-Programm der Region Westerwald-Sieg im Rahmen der europäischen ELER-Förderung sowie über das Landesprogramm FLLE 2.0 unterstützt. Ortsbürgermeister Lothar Bellersheim betonte: „Diese Projekte sind nur durch das Zusammenspiel vieler möglich geworden. Mein Dank gilt allen Bürgerinnen und Bürgern, den Vereinen und dem Ortsgemeinderat, den Mitarbeitern der Verbandsgemeindeverwaltung, die sich alle mit Ideen, Zeit und Engagement eingebracht haben. Ebenso danke ich dem LEADER Regionalmanagement Westerwald-Sieg für die gute Unterstützung im Rahmen der LEADER-Förderung.“

Auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Fred Jüngerich hob den Gemeinschaftscharakter hervor: „Hier ist ein sehr gutes Beispiel für gelebte Zusammenarbeit entstanden – zwischen Ortsgemeinde, Verwaltung, Kindertagesstätte und engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Mein besonderer Dank gilt auch dem Regionalmanagement der LEADER-Region Westerwald-Sieg für die fachliche Begleitung und Unterstützung.“

Die Ortsgemeinde freut sich, wenn der Mehrgenerationenspielplatz und der Multifunktionsraum künftig ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt werden und viele schöne gemeinsame Stunden dort entstehen.“ Weitere Informationen zum LEADER-Programm der Region Westerwald-Sieg sowie Ansprechpartner und Kontaktdaten finden Interessierte auf der Internetseite www.leader-westerwald-sieg.de Fotos Rebecca Seuser (Verbandsgemeindeverwaltung)