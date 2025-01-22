HACHENBURG – 25. Westerwälder Literaturtage am 21. Mai 2026, 19:30 Uhr in der Stadtbücherei Hachenburg Vogtshof, Mittelstraße 2, 57627 Hachenburg mit Kurt Prödel: Salto

Im Rahmen der Westerwälder Literaturtage ist der Autor und Künstler Kurt Prödel am 21. Mai ab 19:30 Uhr im Vogtshof in Hachenburg zu Gast und liest aus seinem aktuellen Roman Salto: Nach dem Abitur steckt Marko fest. Kein Medizinstudium, das Aus mit Claire und Zukunftsangst zwischen Wohnblock und TikTok. Ein Studium in Ungarn soll der Neuanfang werden – bezahlt von allem, was seine Familie hat. Doch während Claire nur weg will, verlieren sich beide immer mehr. Salto erzählt von dem Moment, in dem das Leben beginnen soll, statt dessen aber alles zerbricht. Ein Roman über Körper, die rebellieren, und darüber, wie man weitermacht. Aber vor allem: eine große Liebesgeschichte. Nach seinem Debütroman Klapper, für den Kurt Prödel 2025 mit dem Debütpreis der lit.COLOGNE ausgezeichnet wurde, gelingt ihm mit Salto abermals ein ebenso humorvoller wie berührender Blick auf das Lebensgefühl einer jungen Generation.

Kurt Prödel, geboren 1991 und aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen, ist Künstler und Autor. Sein literarisches Debüt Klapper wurde 2025 mit dem Debütpreis der lit.COLOGNE ausgezeichnet. Er lebt und arbeitet in Köln.

Der Vorverkauf läuft bereits: Tickets für 15 € sind erhältlich in allen Ticket-Regional oder ww-events Tickets Vorverkaufsstellen. Bei Ticket Regional fallen Servicegebühren und ggf. Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand an. Die Karten können jedoch gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt werden: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de. An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 18 €.