IDELBERG – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Idelberg
IDELBERG – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Idelberg
Am Freitag, 22. Mai 2026, 20:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Idelberg eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Verpflichtung eines neuen Ratsmitgliedes
- Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
- Zustimmung zur Annahme einer Spende
- Beratung und Terminplanung über die Renovierung des Nebengebäudes am Dorfgemeinschaftshaus
- Beratung und Terminplanung über Ausbesserungsarbeiten am Wirtschaftsweg zur Nister in Eigenleistung
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Jürgen Schneider
Ortsbürgermeister