IDELBERG – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Idelberg

Am Freitag, 22. Mai 2026, 20:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Idelberg eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Verpflichtung eines neuen Ratsmitgliedes Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 Zustimmung zur Annahme einer Spende Beratung und Terminplanung über die Renovierung des Nebengebäudes am Dorfgemeinschaftshaus Beratung und Terminplanung über Ausbesserungsarbeiten am Wirtschaftsweg zur Nister in Eigenleistung Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Jürgen Schneider

Ortsbürgermeister