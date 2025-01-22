REGION – Kreiswettbewerb des Jugendrotkreuzes 2026 Kreisgebiet Altenkirchen/Westerwald.

An einem Samstag fand in der Realschule plus in Wissen der diesjährige Kreiswettbewerb des Jugendrotkreuzes (JRK) der Landkreise Altenkirchen und Westerwald statt. 75 Kinder und Jugendliche aus den beiden Kreisen verbrachten gemeinsam einen aufregenden Tag voller Spiel, Spaß und spannender Wettbewerbsaufgaben. Neben den JRK-Gruppen stellten sich auch die Schulsanitätsdienste und Juniorhelfer der Grund- und weiterführenden Schulen in den beiden Regionen bei einem parallelen Wettbewerb den Herausforderungen der Prüfungsaufgaben. Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen traten in unterschiedlichen Altersgruppen an.

Nach der Stärkung bei einem gemeinsamen Frühstück startete der Wettbewerb in den fünf Wettbewerbsbereichen Musisch-Kulturell, Rotkreuzwissen, Sport-Spiel, Soziales und Erste Hilfe, die jede einzelne Gruppe durchlaufen musste. Es traten fünf JRK-Gruppen aus dem AK-Land und sechs aus dem Westerwaldkreis in zwei Stufen (6 – 12 und 13 – 16 Jahre) gegeneinander an. Dabei bewiesen sie ihr Wissen nicht nur rund um Erste Hilfe, Gesundheit und soziale Themen, sondern auch Kreativität, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein wurden abschließend bewertet. Anhand praxisnaher und interessant gestalteter Aufgaben wurde eine Vielzahl von „Stationen“ von den jungen Teilnehmenden durchlaufen.

Lediglich durch eine verdiente Mittagspause wurde der Wettstreit unterbrochen. Die Schnelleinsatzgruppe (SEG) Verpflegung des DRK-Ortsvereins Herdorf sorgte für das kulinarische Wohlbefinden der Anwesenden.

Am frühen Abend lagen alle Ergebnisse vor und der Siegerehrung stand nichts mehr im Wege. In einer feierlichen Runde wurden die Leistungen des Tages gewürdigt und die besten Gruppen ausgezeichnet. Die Bewertung der beiden Kreise erfolgte getrennt, da jeweils die Gesamtsieger der Stufe 1, Stufe 2 sowie die der Schulsanitätsdienste bzw. Juniorhelfer ihren eigenen Landkreis beim Bezirkswettbewerb im Juni in Emmelshausen vertreten werden.

Als Sieger konnten sich für den Landkreis Altenkirchen die JRK-Gruppen des Ortsvereins Altenkirchen sowohl in der Stufe I als auch in der Stufe II behaupten. (Von den Schulsanitätsdiensten aus dem AK-Land ging keine Schule an den Start. Juniorhelfer-Gruppen wurden an den hiesigen Grundschulen bisher noch keine etabliert.)

Für den Westerwaldkreis qualifizierten sich für den Bezirkswettbewerb das JRK der Stufe I aus Siershahn und das der Stufe II aus Meudt. Bei den Schulsanitätsdiensten gehen die Schüler des Konrad-Adenauer-Gymnasiums Westerburg ins nächste Rennen und als Juniorhelfer die Schüler-Gruppe der Freien Montessori-Schule aus Westerburg.

„Für die Durchführung der Veranstaltung konnten insgesamt rund 50 ehrenamtliche Schiedsrichter, Mimen und Helfende gewonnen werden, ohne deren Engagement die Durchführung dieser Veranstaltung undenkbar gewesen wäre.“, lobt Marcell Brenner, Kreisgeschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen, das Team rund um den Wettbewerb. Ein besonderer Dank gelte den Jugend- und Gruppenleitungen der einzelnen Ortsvereine sowie den Kooperationslehrkräften der Schulen, die die Teilnehmenden begleitet, unterstützt und intensiv auf den Wettbewerb vorbereitet hätten, so Brenner abschließend.