LINZ – Kunst und Literatur im Fokus – Zwei Vorträge der kvhs Neuwied in Linz am Rhein

Im Juni lädt die Außenstelle Linz der KreisVolkshochschule Neuwied zu zwei abwechslungsreichen Vortragsabenden ein, die sich mit spannenden Entwicklungen in Kunst und Literatur beschäftigen. Referent ist Karl Hermann Amthauer, der beide Veranstaltungen leitet und fundierte Einblicke in historische wie kulturelle Zusammenhänge bietet.

Den Auftakt bildet am Dienstag, 9. Juni 2026, von 18:00 bis 19:30 Uhr der Vortrag „Die goldenen 20er? Literatur im Spannungsfeld einer neuen Zeit“. Im Mittelpunkt steht die literarische Umbruchphase nach dem Ersten Weltkrieg. Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in eine Epoche, in der Autorinnen und Autoren die gesellschaftlichen Veränderungen der jungen Weimarer Republik kritisch begleiteten. Themen wie Kriegserfahrungen, soziale Spannungen und das Leben in der modernen Großstadt prägen die Literatur dieser Zeit. Der Vortrag lädt dazu ein, Literatur als Spiegel historischer Entwicklungen zu verstehen und ihre Bedeutung für die Gegenwart zu reflektieren. Die Veranstaltung ist kostenfrei, da sie im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz gefördert wird. Eine Anmeldung ist jedoch erforderlich.

Am Montag, 22. Juni 2026 folgt der Vortrag „Spurensuche – Sehnsuchtsorte der Kunstgeschichte“. Dieser Abend widmet sich den Künstlerkolonien, die vor rund 150 Jahren als Gegenentwurf zur Industrialisierung und zum städtischen Leben entstanden. Orte wie Barbizon, Pont-Aven, Capri, Ascona, Ahrenshoop oder Worpswede stehen exemplarisch für den Wunsch nach einem selbstbestimmten, naturnahen Leben. Der Vortrag nimmt die Teilnehmenden mit auf eine kulturhistorische Reise und beleuchtet die anhaltende Faszination dieser Lebens- und Kunstgemeinschaften. Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro.

Beide Veranstaltungen finden im Martinus-Gymnasium von 18:00 bis 19:30 Uhr statt und bieten natürlich auch Gelegenheit zum Austausch.

Info und Anmeldung unter www.kvhs-neuwied.de oder 02644 5601-11