NEUSTADT WIED – Argumentationstraining stärkt Zivilcourage im Alltag

Ausgrenzende und menschenfeindliche Parolen sind längst kein Randphänomen mehr – sie begegnen vielen Menschen im Alltag, sei es in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz oder im Ehrenamt. Wie man solchen Situationen begegnen kann, ohne sprachlos zu bleiben, zeigt das Argumentationstraining „WortLOS! gegen menschenfeindliche Parolen“, das die KreisVolkshochschule Neuwied in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus Neustadt anbietet.

Der Workshop findet am Samstag, 13. Juni 2026, von 9:30 bis 15:30 Uhr im Mehrgenerationenhaus Neustadt (Wied) statt. Ziel des Trainings ist es, Teilnehmende darin zu stärken, ihre eigene Haltung klar zu vertreten und gleichzeitig im Gespräch zu bleiben. Neben Grundlagenwissen zu Vorurteilen und Ausgrenzungsmechanismen stehen vor allem praktische Übungen im Mittelpunkt. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, Strategien im Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen zu erproben und gemeinsam zu reflektieren.

Das Angebot richtet sich an alle, die sich aktiv für eine vielfältige und demokratische Gesellschaft einsetzen möchten und ihre Handlungssicherheit im Alltag stärken wollen. Eigene Erfahrungen der Teilnehmenden werden dabei ausdrücklich einbezogen.

Die Teilnahme ist dank Landesförderung zur politischen Bildung kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Info und Anmeldung unter www.kvhs-neuwied.de oder 02631 347813.