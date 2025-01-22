REGION – Kostenfreie Seminar- und Dialogreihe der ARD

FaktenSicher für Demokratie – unter diesem Schwerpunktthema bündelt die ARD in diesem Jahr ihre Aktivitäten in der medienbildnerischen Arbeit. In Zusammenarbeit mit den Volkshochschulverbänden Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz bietet die ARD ab dem 09.10.2025 insgesamt acht Online-Veranstaltungen an, um ins Gespräch zu kommen: Warum ist es wichtig, in einer Demokratie auf verlässliche Informationen zurückgreifen zu können und wie können wir alle dazu beitragen, dass die medialen Räume weniger durchdrungen werden von Desinformation, Populismus und Hass?

Eine Übersicht aller Veranstaltungen der Reihe finden Sie bei der kvhs Neuwied unter www.kvhs-neuwied.de. Die Teilnahme ist kostenfrei.