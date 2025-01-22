NEUWIED – Verschobene Müllabfuhr und Schließung der Wertstoffhöfe aufgrund des Tags der deutschen Einheit (Freitag, den 03.10.)

Die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied informiert über die geplante Nachfuhr sowie die Schließung der Wertstoffhöfe aufgrund des Tags der deutschen Einheit.

Die Müllabfuhr wird aufgrund des Feiertags vom Freitag, den 03.10., auf den Samstag, den 04.10., verschoben.

Die Wertstoffhöfe Neuwied, Linkenbach und Linz bleiben am Tag der deutschen Einheit geschlossen. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre Entsorgung entsprechend an einem anderen Tag zu planen. Die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied weist außerdem darauf hin, dass für die Abfuhr der grünen Tonne die PreZero GmbH zuständig ist. Weitere Informationen erhalten Sie online unter www.abfall-nr.de.