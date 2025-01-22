OBERBIEBER – Deutsche Waldtage: „Gemeinsam! Für den Wald.“

Grüne laden zum Walderlebnistag mit zahlreichen Ausstellern am Sonntag, 21. September 2025 von 11:00 bis 16:00 Uhr in das Aubachtal nach Oberbieber ein. Anlässlich der deutschen Waldtage können sich die Besucher am malerischen Rundweg um den Stausee Schwanenteich in Neuwied-Oberbieber über den Wald und seine wichtigen Funktionen informieren. Im Mittelpunkt steht dabei die Bedeutung des Waldes für die Gesellschaft und die Umwelt.

Entlang der Strecke bieten Vereine und Organisationen aus dem Bereich des Tier-, Natur- und Artenschutzes wie auch der Waldbewirtschaftung an Ständen Austausch und Informationen zum Wald und seinen Bewohnern. An der auf der Wegstrecke befindlichen Eintrachthütte gibt es die Möglichkeit, eine Pause einzulegen. Hier wird auch ein Eltern-Kind-Basteln mit Naturmaterialien angeboten.

„In einer Zeit, in der unsere Wälder durch Klimawandel und Umweltbelastungen vor großen Herausforderungen stehen, braucht es mehr denn je ein gemeinsames Engagement. Die Waldtage machen deutlich, wie wichtig ein Zusammenspiel aller Akteure ist, um den Wald als Lebensraum, Klimaschützer und Erholungsort zu erhalten“, so Holger Wolf, Kreisvorsitzender der Grünen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.