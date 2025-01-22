ALTENKIRCHEN – DLRG Altenkirchen glänzt mit 160 Sportabzeichen – Verleihung beim 50-jährigen Jubiläum

Auch in diesem Jahr zeigte sich die DLRG-Ortsgruppe Altenkirchen wieder von ihrer sportlichsten Seite. Wie bereits in den vergangenen Jahren nahmen zahlreiche Mitglieder erfolgreich am Deutschen Sportabzeichen teil. Dabei bewiesen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur ihre Schwimmstärke, sondern überzeugten ebenso in den weiteren Disziplinen Schnelligkeit, Ausdauer, Koordination und Kraft.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Insgesamt wurden knapp 160 Sportabzeichen erlangt – rund die Hälfte davon von Kindern und Jugendlichen. Besonders erfreulich war auch die rege Teilnahme vieler Eltern, die gemeinsam mit ihrem Nachwuchs die sportliche Herausforderung annahmen und ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellten.

Ein besonderer Höhepunkt fand am 30. August 2025 statt: Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der DLRG Altenkirchen wurden die diesjährigen Sportabzeichen feierlich verliehen. Bei der stimmungsvollen Veranstaltung durfte das obligatorische Gruppenfoto der Absolventinnen und Absolventen natürlich nicht fehlen.

Mit Stolz blickt die DLRG Altenkirchen auf das beeindruckende Ergebnis zurück. Die Ortsgruppe sieht darin nicht nur einen sportlichen Erfolg, sondern auch ein starkes Zeichen für Gemeinschaft und Zusammenhalt. Foto: Jana Pflicht