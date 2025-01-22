REGION – Kirche und Biodiversität – Verantwortung für die Schöpfung – Aktives Tun wie auch gewähren lassen

Die neue Sonderbroschüre der Naturschutzinitiative e.V. (NI) „Kirche und Biodiversität – Verantwortung für die Schöpfung – Aktives Tun wie auch gewähren lassen“ enthält zahlreiche praktische Tipps und Anregungen, wie die Biodiversität in und an den kirchlichen Bauwerken, in Pfarrgärten, auf Friedhöfen und Pachtflächen im Kirchenbesitz gefördert werden kann. Viele Kirchengemeinden engagieren sich bei diesem Thema schon vielfältig, die neue Broschüre enthält zahlreiche weitere wertvolle Anregungen.

„Die Kirchengemeinden und die kirchlichen Einrichtungen können dabei auf vielfältige Weise einen Betrag zum Natur- und Artenschutz – und damit zur Erhaltung der Biodiversität – leisten. Und das ganz im Sinne des Schöpfungsgedankens. Gemäß dem christlichen Glauben tragen wir Menschen Verantwortung für den Schutz und den Erhalt der uns von Gott als Geschenk gegebenen Artenvielfalt,“ so Dr. Richarz.

„Der Schutz der Biodiversität ist die Grundvoraussetzung, um unsere Lebensgrundlage zu erhalten. Der Erhalt und die Förderung der Artenvielfalt sichert auch unser Überleben. Diese einfache Feststellung beinhaltet für uns alle eine elementare Aufgabe und Verpflichtung gegenüber nachfolgenden Generationen“, ergänzt Gabriele Neumann, stv. Vorsitzende der NI, in ihrem Vorwort.

Verfasser der Schrift sind Dr. Klaus Richarz, Biologe, Wissenschaftlicher Beirat der Naturschutzinitiative e.V. (NI), Autor zahlreicher Fachbücher, ehemaliger Leiter der Staatlichen Vogelschutzwarte Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland sowie der leider zwischenzeitlich verstorbene Biologe und Sachbuchautor Dr. Bruno P. Kremer.

Foto: Harry Neumann/NI, Zisterzienser-Abtei Marienstatt/Rheinland-Pfalz