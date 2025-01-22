ST KATHARINEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 254 bei St. Katharinen

Am 19. September 2025 gegen 13:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der L 254, in Höhe der Ortschaft Grendel. Ein 36-jähriger befuhr die L 254 mit seinem PKW in Fahrtrichtung Sankt Katharinen in einer Fahrzeugkolonne hinter zwei weiteren PKW. Aus unbekannten Gründen scherte er plötzlich aus und kollidierte mit einem auf der Gegenfahrbahn fahrenden 39-jährigen PKW-Fahrer. Der 36-jährige musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er, sein Beifahrer sowie der 39-jährige wurden schwer verletzt nach der Erstversorgung in Krankenhäuser mit einem Rettungshubschrauber und Rettungswagen transportiert. Die L 254 ist derzeit noch gesperrt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere die Fahrzeugführerin, die vor dem 36-jährigen fuhr, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz gebeten. Im Einsatz waren neben der Polizei Linz 33 Einsatzkräfte der Feuerwehr Vettelschoß und Sankt Katharinen sowie mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes. Quelle Polizei