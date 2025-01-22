OBERBIEBER – Kita in Oberbieber – Übergangslösung verzögert sich – Planungen für Containerbau mussten aufgrund gestiegener Preise angepasst werden – Kurzfristige Maßnahmen im Bestand werden geprüft

Die evangelische Kindertagesstätte in Oberbieber ist stark in die Jahre gekommen und soll an gleicher Stelle durch einen modernen Neubau ersetzt werden. Damit die Kinder während der Bauzeit ohne qualitative Abstriche betreut werden können, ist eine hochwertige Zwischenlösung in Form einer Containeranlage vorgesehen. Deren Errichtung verzögert sich jedoch. Da auf ein rechtssicheres, wirtschaftliches und qualitativ gutes Ergebnis geachtet werden muss, hat die Abstimmung mehr Zeit beansprucht als zunächst erwartet. Zum einen läuft das Genehmigungsverfahren noch, bei dem wichtige Rückmeldungen etwa zu Brandschutz und Barrierefreiheit fehlen. Zum anderen mussten die Planungen wegen deutlich gestiegener Preise und zusätzlicher rechtlicher Vorgaben angepasst werden. Hinzu kommen weitere Abstimmungen, etwa zu den Abstandsflächen und zur Verkehrssituation an der Grundstückseinfahrt. Dadurch verschiebt sich die Inbetriebnahme: Nach aktuellem Stand wird die Interims-Kita nicht mehr Anfang 2026, sondern erst im zweiten Quartal 2027 bereitstehen.

Die Stadt Neuwied weiß, dass die Familien in Oberbieber auf eine Lösung warten und bedauert, dass sie nicht schon früher Klarheit über den Zeitplan erhalten haben. Sie hätte sich ebenfalls einen schnelleren Fortschritt gewünscht. Aufgabe ist es nun, die Übergangszeit gemeinsam mit allen Beteiligten so gut wie möglich zu gestalten. Dazu fand kürzlich ein Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der Evangelischen Kirche, der Kita-Leitung, des Trägers, Stadträten sowie der stellvertretenden Ortsvorsteherin statt. Dabei wurden die nächsten Schritte erörtert. Geprüft wird unter anderem, welche Maßnahmen in der bestehenden Kita kurzfristig umgesetzt werden können, um den Betrieb reibungslos aufrechtzuerhalten. Außerdem soll das Außengelände – soweit möglich – mit mobilen Spielgeräten ergänzt werden, damit die Kinder in der Übergangszeit gute Spielmöglichkeiten haben.