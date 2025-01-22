KREIS NEUWIED – Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Kreisverband Neuwied – „Politik in Bewegung“ – auf dem Rheinsteig unterwegs gemeinsam mit Landtagskandidatin Marie-Christin Ockenfels

Politik in Bewegung: Unter diesem Motto laden die SPD-Landtagskandidatin für den Wahlkreis Linz/Rengsdorf, Marie-Christin Ockenfels und die Landesvorsitzende der SPD Rheinland-Pfalz Sabine Bätzing-Lichtenthäler, MdL am Freitag, 26. September um 16:00 Uhr zu einer Wanderung von Hammerstein nach Leutesdorf ein.

Die Tour führt über den Rheinsteig, der in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Begleitet wird die Wandergruppe von Michael Sterr, dem ersten Wegemanager des Rheinsteigs, der spannende Hintergründe und Geschichten rund um den beliebten Wanderweg mitbringt.

“Der Rheinsteig zeigt, wie viel unsere Region zu bieten hat. Mir ist wichtig, dass Rheinland-Pfalz nicht nur schöne Landschaft hat, sondern auch gute Perspektiven für die Menschen, die hier leben. Darüber möchte ich ins Gespräch kommen.“, so Ockenfels.

Zum Abschluss sind alle Teilnehmenden in den Leyscher Hof in Leutesdorf eingeladen. Dort gibt es Getränke und die Gelegenheit, die Gespräche in lockerer Runde fortzusetzen.

Treffpunkt: 16:00 Uhr, Hammerstein, Höhe Kapellenstraße/ Burgweg

Ziel: Leyscher Hof, Leutesdorf ca. 17:00/ 17:30 Uhr

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen mitzugehen.

Zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung per Mail an info@mariechristin-ockenfels.de.