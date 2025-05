REGION – Gesundheitstage an der Hochschule Koblenz – Ein deutliches Zeichen für Gesundheit, Nachhaltigkeit und gutes Miteinander

Die Hochschule Koblenz lädt alle Mitarbeitenden und Studierenden herzlich zu den Gesundheitstagen 2025 ein. Am 20. Mai in Remagen und am 21. Mai in Koblenz erwartet die Hochschulangehörigen ein abwechslungsreiches Programm rund um die Themen körperliches und mentales Wohlbefinden, gesunde Ernährung und nachhaltiger Lebensstil. Die Gesundheitstage sind Teil der hochschulweiten Nachhaltigkeitswoche vom 19. bis 23. Mai 2025, in der an allen drei Standorten Aktionen, Vorträge und Mitmachangebote zu Umweltbewusstsein, Gesundheitsförderung und gesellschaftlichem Zusammenhalt im Mittelpunkt stehen.

Gesundheitsförderung im Arbeits- und Studienalltag

Die Hochschule Koblenz zeigt damit nicht nur Verantwortung für die Gesundheit ihrer Beschäftigten und Studierenden, sondern unterstreicht zugleich ihre Rolle als moderner, attraktiver Arbeitgeber mit gelebter Gesundheitskultur. „Gesundheit ist eine Grundvoraussetzung für ein gelingendes Studium und ein erfülltes Berufsleben. Dass wir uns als Hochschule aktiv dafür einsetzen, ist Ausdruck unseres Selbstverständnisses als verantwortungsvolle Bildungs- und Arbeitsstätte“, so Professor Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz.

Schritte zählen, Preise gewinnen – Die große Schritte-Challenge

Bereits im Vorfeld sind alle Hochschulangehörigen eingeladen, an der großen Schritte-Challenge teilzunehmen, die vom 21. April bis 12. Mai läuft. Wer die meisten Schritte sammelt, wird mit im Rahmen einer Siegerehrung ausgezeichnet – die feierliche Auszeichnung findet im Rahmen der Gesundheitstage statt.

Information, Austausch und Impulse zu Gesundheit – Vielfältige Informationsstände und Aktionen erwarten die Hochschulangehörigen.

Effektiv Essen: Probierstand für nachhaltige und leckere Snacks und Alltagstipps für mehr Klimafreundlichkeit

Techniker Krankenkasse: Reaktionsspiele, Haltungsdiagnostik, Gesundheitsberatung

Kreisverkehrswacht Koblenz-Mayen: Rauschbrille & Reaktionstest

Demenzparcours: Stationen zum Erleben der Einschränkungen durch Demenz

Psychosoziale Beratung (Studierendenwerk): Informationen zu Beratungsangeboten

Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) Remagen und Allgemeiner Hochschulsport (AHS) Koblenz: Vorstellung der Sportangebote

Let’s connect: Aktionen gegen Einsamkeit

Stabsstelle Gesundheitsmanagement: Alles rund um gesundes Arbeiten und Leben an der Hochschule

Spannende Impulsvorträge greifen unterschiedliche Aspekte von Gesundheit und persönlicher Entwicklung auf: Marcel Friedrich – Mut zur Schieflage: Ein bewegender Vortrag über Selbstwert und Mut

Nina Kiess – Effektiv Essen: Kompakter und praxisnaher Impulsvortrag – Dr. Katharina Hoss – Resilienz stärken: Impulse für mehr innere Stärke und gesunde Selbstführung

Neue Impulse für gesundes Verhalten im Alltag

An der Hochschule Koblenz startet das Gesundheitsmanagement im Rahmen der Gesundheitstage zudem eine neue Nudging-Reihe, mit der gesunde Entscheidungen im Studien- und Arbeitsalltag noch einfacher werden sollen. „Nudging“ bedeutet wörtlich übersetzt „anstupsen“ – und genau darum geht es: Menschen durch kleine, gezielte Impulse zu gesundheitsförderlichem oder nachhaltigem Verhalten zu motivieren, ohne Zwang oder Verbote. In Kooperation mit dem Studierendenwerk ist außerdem eine gesunde Mensawoche in Planung. „Wir wollen Gesundheit und Nachhaltigkeit an der Hochschule Koblenz erlebbar machen – mit Spaß, Wissen und echter Veränderung im Alltag“, sagt Anna Battke, Leiterin des Gesundheitsmanagements.