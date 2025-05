PRACHT – Gute Stimmung und alte Tradition: Pracht feierte in den Mai – Am 30. April 2025 und 01. Mai 2025 führte der Förderverein der KG Fidele Jongen aus Pracht die traditionelle Maifeier auf dem Festplatz der Ortsgemeinde aus. Die Maifeier war, wie in den vergangenen Jahren, sehr gut besucht und ein voller Erfolg.

Bei herrlichem Wetter und strahlendem Sonnenschein fand am 30. April und 01. Mai das traditionelle Maifest in der Ortgemeinde statt. Der Förderverein der KG Fidele Jongen und die Maijungend aus Pracht dekorierten den Festplatz mit viel Einsatz und schufen so eine gemütliche Atmosphäre, die zum Verweilen einlud.

Die Maifeier in Pracht begann am 30. April um 18 Uhr mit dem traditionellen Aufstellen des Maibaums. Ganz nach langjährigem Brauch stemmte die Prachter Maijugend den über 25 Meter langen Baum mit reiner Muskelkraft in die Höhe. Unter dem Applaus und den Anfeuerungsrufen zahlreicher Gäste stand der Baum nach rund 45 Minuten sicher an seinem Platz.

Anschließend wurde das Maifeuer mit einem wortwörtlichen Feuerwerk stimmungsvoll durch die Maijungend entzündet; eine kreative Idee, mit der sich die Jugend etwas ganz Besonderes hatte einfallen lassen. Bei lauwarmen Temperaturen verweilten die Besucher bis in die frühen Morgenstunden auf dem festlich geschmückten Platz, genossen Speisen und Getränke und feierten gemeinsam in geselliger Runde.

Auch am Folgetag wurde in Pracht weitergefeiert. Für musikalische Höhepunkte sorgte das Westerwaldorchester aus Oberlahr mit einem über zweistündigen Programm im Big-Band-Stil. Mit einem Repertoire aus klassischen und modernen Stücken begeisterten die Musikerinnen und Musiker Gäste jeden Alters – von Jung bis Alt. Ein besonderes Highlight für die jüngsten Besucher war das Ponyreiten, unter der Anleitung und Begleitung der Mitarbeitenden des Unternehmens PferdeStärke (pädagogisches Reiten), durch den Ort. Auch das traditionelle Schätzspiel erfreute sich großer Beliebtheit und lockte mit tollen Preisen. Am Nachmittag sorgten die „Bühnenfeger“ und „Küken“ der KG Pracht für das leibliche Wohl. Mit einer Auswahl an Kuchen, frischen Waffeln, Softeis und Kaffee luden sie zum Genießen und Verweilen bis in den späten Nachmittag ein.

Auch in diesem Jahr war das Maifest ein voller Erfolg. Es zeigte sich erneut, wie stark der Zusammenhalt in Pracht ist – die Bevölkerung nahm das vielfältige Angebot gerne an und verbrachte gemeinsam stimmungsvolle Stunden in geselliger Atmosphäre. Besonders erfreulich war, dass die Strücherfahrer den Toilettenwagen im Vorfeld modernisiert und optimiert hatten – ein Beitrag zur gelungenen Festinfrastruktur, der großen Zuspruch fand. Angesichts der positiven Resonanz steht bereits fest, dass das Maifest auch 2026 wieder auf dem Veranstaltungskalender stehen wird.