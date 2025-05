HACHENBURG – 24. Westerwälder Literaturtage am 15. Mai 2025 um 19:30 Uhr im Vogtshof, in der Mittelstraße 2, in 57627 Hachenburg – Tom Hillenbrand: Thanatopia

Es wird spannend im Vogtshof in Hachenburg! Dort wird der Autor Tom Hillenbrand im Rahmen der Westerwälder Literaturtage am 15. Mai um 19:30 Uhr seinen Thriller „Thanotopia“ vorstellen.

Ein aufregender Thriller, der uns bis ins Mark trifft: Wie weit würden wir gehen, um den Tod zu überwinden?

Hillenbrand geht in seinem neusten Werk der Frage nach, ob ewiges Leben durch künstliche Intelligenz Fluch oder Segen ist. Wien, 2095: Kommissar Landauer entdeckt zwei identische Leichen in der Donau. Seine Ermittlungen führen zu einem bizarren Hightech-Todeskult, in dem junge Menschen Klone ihrer selbst töten – immer wieder. Sind diese sogenannten „Deather“ wahnsinnig oder steckt mehr dahinter? Hinweise deuten darauf hin, dass die Verstorbenen einem großen Geheimnis auf der Spur waren. Tom Hillenbrand konfrontiert seine Leser und Figuren mit der existenziellen Frage nach Tod und Leben. Thanatopia ist ein philosophischer, cleverer Thriller, der kühne Ideen mit spannender Unterhaltung verbindet – und uns über das nachdenken lässt, was unser Leben wirklich ausmacht.

Der Vorverkauf läuft bereits: Tickets für 15 € sind erhältlich in allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen und bei den Mitveranstaltern in der hähnelschen buchhandlung, Telefon 02662 7518 (Hier sind auch ermäßigte Tickets für Schüler und Studenten zu je 10 € erhältlich). Bei Ticket Regional fallen Servicegebühren und ggf. Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand an. Die Karten können jedoch gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt werden: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de. An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 18 €.

Tom Hillenbrand studierte Europapolitik, volontierte an der Holtzbrinck-Journalistenschule und war Redakteur bei SPIEGEL ONLINE. Seine Bücher erscheinen in vielen Sprache, wurden mehrfach mit Preisen ausgezeichnet und stehen regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Hillenbrand lebt in München.