TRIER – Baumkrone stürzt auf Pkw – Person eingeklemmt

Samstagnachmittag, 03. Mai 2025, gegen 16.15 Uhr, fiel durch einen kurzzeitigen Sturm bedingt eine Baumkrone auf einen Mitsubishi, der am Pacelliufer in Fahrtrichtung Konz unterwegs war. Der Fahrer des stark beschädigten Fahrzeuges wurde darin eingeklemmt. Anschließend federte die gleiche Baumkrone auf die Gegenfahrbahn und geriet gegen einen mit drei Personen besetzten Hyundai, der in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs war. Diese Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Fahrzeugführer des zuerst getroffenen Pkw musste durch die Feuerwehr befreit werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Beide Richtungsfahrbahnen mussten zeitweise gesperrt werden. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Einsatz befanden sich neben Beamten der Polizei Trier auch Kräfte der Berufsfeuerwehr, drei Rettungswagen, ein Notarzt und Beschäftigte der Stadt Trier. Quelle: Polizei