REGION – Französisch-Intensivkurs in Dijon – Sprache und Geschichte erleben

Vom 30. August bis 4. September 2026 veranstaltet das Haus Rheinland-Pfalz in Dijon gemeinsam mit dem vhs-Verband erneut eine einwöchige Studienreise für Französisch-Lernende ab Niveau B1.

Unter dem diesjährigen Motto „Zoom sur l’actualité à Dijon et en France“ (Aktuelles aus Dijon und Frankreich im Fokus) entdecken die Teilnehmenden die Geschichte und Gegenwart der burgundischen Hauptstadt. Begegnungen mit Einheimischen, spannende Einblicke in die Stadtgeschichte sowie eine ganztägige Exkursion machen den Kurs zu einem besonderen kulturellen Erlebnis. Auch Zeit für eigene Erkundungen bleibt eingeplant.

Der praxisnahe Sprachunterricht im Haus Rheinland-Pfalz umfasst 30 Unterrichtseinheiten und bereitet gezielt auf reale Kommunikationssituationen vor.

Das Angebot verbindet Sprachlernen, kulturellen Austausch und historisches Erleben – ganz nach dem Motto: „Lernen wie Gott in Frankreich“. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.kvhs-neuwied.de/G490-26-2 oder 02631 347813.