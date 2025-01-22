LEUZBACH – Leuzbacher Schützen krönen Jungschützen

Der Krönungstag für die Schützenjugend steht beim Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen immer im besonderen Licht. Traditionell marschieren die Schützen nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal am Leuzbacher Friedhof in den Ortsteil Bergenhausen wo auf der Ortsstraße die Zeremonie der Krönung der Jungschützen, der Babinis, der Schüler und der Jugend erfolgt. So auch in diesem Jahr. Die Sonne lachte vom Himmel als sie die fröhlichen, begeisterten und erwartungsvollen Nachwuchsschützen in Bergenhausen sah.

So zog Königin Doro I. in Begleitung von Prinzgemahl Otto, Schützenmeister Guido Böing, dem Bürgermeister der Stadt Altenkirchen Ralf Lindenpütz, der Jugendgruppe mit ihren scheidenden und neuen Jugendmajestäten, dem Musikzug der Feuerwehr Nistertal und den Seniorenschützen in Bergenhausen ein. Die Krönung nahmen Schützenmeister Guido Böing, Königin Doro I., Prinzgemahl Otto und Jugendleiterin Carina Weßler vor. Bei der Entkrönung erhielten Bambiniprinzessin Malia Schneider, ihre Schwester, Schülerprinzessin Silya Schneider Kronprinzessin Sophie Richter ihre Erinnerungsorden. Bambinischerpe und Bambinikette nahm Jasmin Richter entgegen. Die Schülerprinzenkette und das Diadem erhielt Leni Klein. Fotos: Diana Wachow