LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Marina Richter ist neue Königin des Schützenvereins Leuzbach-Bergenhausen

Das war mal wieder ein äußerst spannender Wettstreit um die Königswürde im Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen. Fünf Anwärter hatten sich eintragen lassen: Carina Weßler, Katja Hassel, Frank Richter, Alesander Weßler und Marina Richter zum X. Mal. Einige Male stand sie schon kurz vor der Situation, und immer fiel der Vogel einen Schützen vor ihr. In diesem Jahr durfte sie jubeln und mit ihr alle Mitglieder.

Zuvor hatten 41 Personen sich zum Schießen auf die Ehrenpreise des Königsvogels gemeldet Die Preise sicherten sich: Krone + Kopf – Wolfgang Griffel (39) Schuß, Zepter – Guido Böing Zepter (74), linke Kralle – Alex Euteneuer (83), rechte Kralle – Sascha Kaschinski (88), linker Flügel – Eddi Unruh (90), linke Schwanzfeder – Jürgen Schneider – (98), rechter Flügel – Rüdiger Flemmer (93), rechte Schwanzfeder – Egbert Wegener (121) und die mittlere Schwanzfeder – Sebastian Grewener (129) Fotos: Dirk Euteneuer (1) – Diana Wachow (4)