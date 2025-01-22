BÖBINGEN – Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 6 – K 35 – Motorradfahrerin gestorben

Am Montag gegen 11:16 Uhr kam es im Einmündungsbereich zwischen der K 6 und der K 35 bei Böbingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 19-jährigen Pkw-Fahrerin und einer 41-jährigen Motoradfahrerin. Infolge des Zusammenstoßes erlitt die Motorradfahrerin schwere Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Edenkoben hat die Ermittlungen unter Hinzuziehung eines Gutachters aufgenommen. Die K 6 und die K 35 waren für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. Quelle: Polizei