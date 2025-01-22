LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Rüdiger Flemmer zum Ehrenmajor ernannt

Ehrungen gehören bei jedem Schützenfest eines Schützenvereins dazu. Auch bei den Leuzbacher Schützen war es am Pfingstsonntag nach dem Festzug durch Leuzbach und der Schützenparade im Schützenweg der Fall. Es war aber für eine Person eine ganz besondere Ehrung. Rüdiger Flemmer, der 28 Jahre als Hauptmann und Major die Schützen bei den Festumzügen anführte, beendete im Jahr 2025 seine Laufbahn. Er war Nachfolger seines Vaters Friedhelm Flemmer. Er wa Vogelbauer und Stifter der Böllerkanone, alljährlich die Krönung der neuen Majestät lautstark neben dem Horrido der Schützen begleitet. Sein Schützenwesen fing bereits in jungen Kinderjahren an, wenn er seinen Vater auf den Festen begleitete. Am Sonntag wurde er vom Schützenverein durch die Hand des Schützenmeisters Guido Böing zum Ehrenmajor ernannt und die Ehrenurkunde überreicht. Gratulanten waren Landrat Dr. Peter Enders, Verbandsgemeinde Bürgermeister Fred Jüngerich, Bürgermeister Ralf Lindenpütz, Gebietsvorsitzender Dirk Friese und Stellvertretender Gebietsvorsitzender Dirk Euteneuer. Die Geschichte um Rüdiger Flemmers Schützendasein ist in der Festzeitschrift des SV Leuzbach nachzulesen. Fotos: Dirk Euteneuer