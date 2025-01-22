NEUSTADT-WIED – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 255 bei Neustadt/Wied

Gegen 13:00 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 255 zwischen Wiedmühle und Neustadt/Wied ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. Ein Motorradfahrer samt Sozius befuhr die L 255 von Neustadt/Wied in Fahrtrichtung Wiedmühle. Es kam im Bereich einer Kurve zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW, besetzt mit einer Person. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer und der Mitfahrer schwer verletzt. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurden beide im Anschluss mit zwei Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht. Die Fahrerin des PKW wurde leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme mit Hinzuziehung eines Gutachters, wurde die L 255 für den Verkehr gesperrt. Quelle: Polizei