LEUZBACH – Leuzbacher Schützen beginnen dreitägiges Jubiläumsschützenfest mit Kranzniederlegung am Ehrenmal Friedhof Leuzbach

Das war das krasse Gegenteil vom Vorjahr. Der frühe Abend war beschieden von strahlendem Sonnenschein. Für die uniformierten Grünröcke gab es zu aller Zufriedenheit entlang der Aufstellungsstrecke ausreichend Schatten. Letztlich der Schützenmeister und sein Adjutant standen im Brennpunkt der Sonne. Am Treffpunkt, dem Domizil „Kumm Rin“ in der Wiedstraße, fand die Aufstellung zum Marsch zum Ehrenmal am Leuzbacher Friedhof statt. Die Kranzniederlegung, musikalisch begleitet durch den Musikzug der Feuerwehr Nistertal erfolgte durch Schützenmeister Guido Böing und Adjutant Peter Schade. Böing gedachte nicht nur der Toten der vergangenen Kriege, sondern richtete auch mahnende Worte an die Kriege der Neuzeit. Mit der Nationalhymne endete die Gedenkzeremonie. Fotos: Diana Wachow