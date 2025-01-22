RAUBACH – Feuerwehr Raubach feierte und präsentierte sich an Pfingsten

Am Pfingstsamstag und -sonntag fand das beliebte Feuerwehrfest in Raubach statt, zu dem der Förderverein der Feuerwehr eingeladen hatte. Zahlreiche Besucher aus Raubach und den umliegenden Gemeinden nutzten den kostenfreien Shuttle-Service, um gemeinsam am Feuerwehrhaus zu feiern. Die Fahrzeughalle war mit Tischen und Bänken ausgestattet, während die Gäste bei sonnigem Wetter auch draußen Platz fanden. Grill, Fritteuse und Waffelautomaten waren im Dauereinsatz, wobei die Zutaten für die Waffeln aus regionaler Produktion stammten.

Für die Kinder wurde ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm geboten. Eine Hüpfburg und eine große Sandkiste mit technischem Spielgerät sorgten für viel Bewegung. Das Highlight war das Entenrennen am Bach hinter dem Feuerwehrhaus, an dem über 30 gelbe Plastikenten teilnahmen. In einem spannenden Rennen wechselten die Positionen häufig, bis schließlich die drei schnellsten Schwimmenten prämiert wurden. Alle Teilnehmer erhielten zudem einen Trostpreis.

Am Samstagabend übernahm Florian Albrecht, der zweite Vorsitzende des Fördervereins, die Rolle des DJs und sorgte für gute Stimmung bis spät in die Nacht. An der Bar war der Frozen Daiquiri, ein eisgekühlter Cocktail-Klassiker, besonders beliebt.

Der Förderverein der Einheit Raubach investierte im letzten Jahr erneut einen namhaften vierstelligen Betrag in die Ausstattung der Feuerwehr. Dazu gehörte unter anderem die Anschaffung einer Schleifkorbtrage, einem wichtigen Rettungsgerät für patientenschonende Rettung aus unwegsamem Gelände, Höhen oder Tiefen. Auch Sweat-Jacken für die aktiven Kameraden wurden bereitgestellt. Wehrführer Ansgar Geimer und Werner Thiel vom Vorstand des Fördervereins bedankten sich bei den Firmen und Ortsansässigen für die großzügigen Spenden sowie bei den Helfern, die dieses Fest möglich gemacht haben. Interessierte an einer Mitarbeit oder Unterstützung der Feuerwehr können sich über die Homepage der Feuerwehr VG Puderbach informieren.

Fotos: Feuerwehr VG Puderbach/Wolfgang Tischler