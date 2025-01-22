ALTENKIRCHEN – Mission Volltreffer begeistert Kinder und Jugendliche

Ein voller Erfolg war die Veranstaltung „Mission Volltreffer“ der Schützengesellschaft Altenkirchen am 23. Mai 2026. Zahlreiche Kinder und Jugendliche nutzten die Gelegenheit, spielerisch ihre Treffsicherheit auszuprobieren und einen abwechslungsreichen Nachmittag voller Spaß und Gemeinschaft zu erleben. Unter dem Motto „Zielen, treffen, Spaß haben!“ standen verschiedene Mitmachaktionen im Mittelpunkt, die bei den jungen Besucherinnen und Besuchern für Begeisterung sorgten. Auch das Waffelangebot wurde sehr gut angenommen und trug zur gemütlichen Atmosphäre der Veranstaltung bei. Die junggebliebenen Erwachsenen hatten an den Stationen auch ihren Spaß. Die Schützengesellschaft freut sich über die positive Resonanz und bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern sowie den vielen Gästen für einen gelungenen Tag. (tol) Foto: Jörg Gerharz