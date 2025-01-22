REGION – Ellen Demuth MdB und Dr. Matthias Reuber MdL besuchen Polizei- und Kriminalinspektionen im Wahlkreis: Wichtiger Austausch zu Sicherheit, Digitalisierung und gesellschaftlichem Engagement

Ellen Demuth, traf sich mit Vertreterinnen und Vertretern der Polizei- und Kriminalinspektionen in Betzdorf und Altenkirchen. Beim Termin in Betzdorf wurde sie von ihrem Kollegen im Landtag, Dr. Matthias Reuber MdL, begleitet.

An den Gesprächen beteiligten sich unter anderem Marcus Franke (Leiter der Polizeiinspektion Betzdorf), Marcel Schneider (Leiter der Kriminalinspektion Betzdorf), Frank Boden (Leiter der Polizeiinspektion Altenkirchen) sowie weitere Polizeibeamtinnen und -beamte.

Im Austausch wurde deutlich, dass das Sicherheitsgefühl in beiden Regionen insgesamt als gut bewertet wird – ein wichtiger Faktor für das Vertrauen und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger vor Ort.

Ein Schwerpunkt des Austauschs lag auf der Kriminalitätsprävention, insbesondere auf aktuellen Betrugsformen wie Schockanrufen, Betrug per PayPal, DIBA sowie über QR-Codes. Die Polizei leistet hierbei wertvolle Aufklärungsarbeit, vor allem zum Schutz älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Außerdem wurde der große Bedarf an IT-Fachkräften thematisiert, speziell im Bereich der Auswertung digitaler Beweismittel. Der Einsatz moderner Technologien wie Künstlicher Intelligenz könnte die Arbeit künftig erheblich vereinfachen. Gleichzeitig stellt die im Vergleich zur freien Wirtschaft oft geringere Vergütung eine Herausforderung bei der Personalgewinnung dar.

Hervorzuheben ist zudem das soziale Engagement der Polizeibeschäftigten: Sie spenden regelmäßig an den Weißen Ring und die Caritas und zeigen damit ihre Verbundenheit mit wichtigen gesellschaftlichen Initiativen.

Ellen Demuth bedankte sich ausdrücklich bei den Polizeibeamtinnen und -beamten: „Ich habe größten Respekt vor dem täglichen Einsatz unserer Polizeikräfte. Der direkte Austausch vor Ort zeigt mir, wie wichtig es ist, die Polizei kontinuierlich zu unterstützen, damit sich alle Menschen in unserer Region sicher und geschützt fühlen können.“

Dr. Matthias Reuber ergänzte beim Betzdorfer Termin: „Sicherheit bildet das Fundament für ein gutes Zusammenleben in unseren Gemeinden. Der offene Dialog mit den Einsatzkräften macht deutlich, mit welcher Professionalität und welchem Engagement sie ihre Aufgabe erfüllen – dafür gebührt ihnen unser herzlicher Dank.“