SCHALLODENBACH – Versuchtes Tötungsdelikt in Schallodenbach-Schneckenhausen (Kreis Kaiserslautern) – Tatverdächtiger ist festgenommen

Im Zusammenhang mit einem versuchten Tötungsdelikt in Schallodenbach hat die Polizei am Samstagmorgen den 22-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Die Person wurde zweifelsfrei identifiziert. Nach dem Mann wurde seit Donnerstag intensiv gefahndet. Ein Hinweis aus der Bevölkerung brachte die Ermittler schließlich auf die Spur des Verdächtigen. Gegen 10 Uhr nahmen Einsatzkräfte den 22-Jährigen im Bereich Schneckenhausen widerstandslos fest. Er wurde am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Quelle: Polizei