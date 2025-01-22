ROTT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Rott zur Sitzung des Ortsgemeinderates zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Montag, 01. September 2025, findet im Waldpavillon Rott eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung:

Nichtöffentliche Sitzung, Beginn: 19:30 Uhr

Personalangelegenheiten Grundstücksangelegenheiten Grundstücksangelegenheiten

Öffentliche Sitzung, Beginn: 20:00 Uhr

4. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Rott Einziehung einer Grabenparzelle in der Gemarkung Rott, Flur 1, Flurstück 241 Widmungen

6.1. Widmung einer Gemeindestraße „Fußweg“ Im Sonnenhang

6.2. Widmung einer Gemeindestraße „Im Sonnenhang“

6.3. Widmung einer Gemeindestraße „Talweg“ (teilweise)

6.4. Widmung einer Gemeindestraße „Wiesenweg“ (teilweise)

6.5. Widmung eines Spielplatzes an der Straßenkreuzung Wiesenweg und Hauptstraße

Zustimmung zur Annahme einer Spende Information zum Flächennutzungsplan Informationen des Ortsbürgermeisters Einwohnerfragestunde

Martin Spies, Ortsbürgermeister