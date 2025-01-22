ROTT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Rott zur Sitzung des Ortsgemeinderates zur Sitzung des Ortsgemeinderates
Am Montag, 01. September 2025, findet im Waldpavillon Rott eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung:
Nichtöffentliche Sitzung, Beginn: 19:30 Uhr
- Personalangelegenheiten
- Grundstücksangelegenheiten
Öffentliche Sitzung, Beginn: 20:00 Uhr
- 4. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Rott
- Einziehung einer Grabenparzelle in der Gemarkung Rott, Flur 1, Flurstück 241
- Widmungen
6.1. Widmung einer Gemeindestraße „Fußweg“ Im Sonnenhang
6.2. Widmung einer Gemeindestraße „Im Sonnenhang“
6.3. Widmung einer Gemeindestraße „Talweg“ (teilweise)
6.4. Widmung einer Gemeindestraße „Wiesenweg“ (teilweise)
6.5. Widmung eines Spielplatzes an der Straßenkreuzung Wiesenweg und Hauptstraße
- Zustimmung zur Annahme einer Spende
- Information zum Flächennutzungsplan
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Einwohnerfragestunde
Martin Spies, Ortsbürgermeister