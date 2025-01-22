Bürgerkurier

ROTT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Rott zur Sitzung des Ortsgemeinderates zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Montag, 01. September 2025, findet im Waldpavillon Rott eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung:

Nichtöffentliche Sitzung, Beginn: 19:30 Uhr

  1. Personalangelegenheiten
  2. Grundstücksangelegenheiten
  3. Grundstücksangelegenheiten

Öffentliche Sitzung, Beginn: 20:00 Uhr

  1. 4. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Rott
  2. Einziehung einer Grabenparzelle in der Gemarkung Rott, Flur 1, Flurstück 241
  3. Widmungen

6.1. Widmung einer Gemeindestraße „Fußweg“ Im Sonnenhang

6.2. Widmung einer Gemeindestraße „Im Sonnenhang“

6.3. Widmung einer Gemeindestraße „Talweg“ (teilweise)

6.4. Widmung einer Gemeindestraße „Wiesenweg“ (teilweise)

6.5. Widmung eines Spielplatzes an der Straßenkreuzung Wiesenweg und Hauptstraße

  1. Zustimmung zur Annahme einer Spende
  2. Information zum Flächennutzungsplan
  3. Informationen des Ortsbürgermeisters
  4. Einwohnerfragestunde

Martin Spies, Ortsbürgermeister

