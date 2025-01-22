REGION – Chalkidiki: Traumhafte Halbinsel im Norden der Ägäis – 2026 führt die Reise der KreisVolkshochschule Neuwied nach Griechenland. Es geht auf die traumhafte Halbinsel Chalkidiki im Norden der Ägäis vom 16. bis 23. Mai 2026.

Griechenland ist voller Mythologie und so auch die Chalkidiki, jene „dreifingrige“ Halbinsel im Norden Hellas, nahe Thessaloniki. Ausgehend von einem schönen 4-Sterne-Badehotel am Rande des kleinen Urlaubsortes Metamorfosi, ca. 50 m vom Strand entfernt, starten die Ausflüge. Diese führen die Gruppe z.B. nach Thessaloniki, zu den Meteora-Klöstern, zum Götterberg Olymp oder zum Berg Athos. Dabei sind auch eine Bootsfahrt und ein Meze-Essen bereits eingeschlossen.

Die Reise kostet mit Halbpension pro Person im Doppelzimmer 1.499 Euro und wird ab Neuwied von Simone Kirst von der kvhs begleitet und vor Ort durch eine deutschsprachige Reiseleitung betreut.

Am 25.11. findet ab 17:00 Uhr ein Infoabend in der kvhs Neuwied statt, bei dem Sie sich über diese traumhafte Reise informieren können und mit ersten Bildern einen Eindruck vom Reiseziel erlangen. Alle Infos und den Reiseflyer gibt es unter www.kvhs-neuwied.de oder unter 02631 347813.

Foto: mundo reisen