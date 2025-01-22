MAXSAIN – Schwerer Verkehrsunfall L 304 bei Maxsain

Mittwochnachmittag, 01. Oktober 2025 kam es gegen 15:50 Uhr auf der L 304 zwischen den Ortslagen Freilingen und Maxsain zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Fahrer eines Ford Focus befuhr die L 304 in Fahrtrichtung Maxsain und geriet vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Ausgang einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW Tiguan eines 31-jährigen Fahrzeugführers. Beide Fahrzeugführer wurden durch die Kollision in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Freiwillige Feuerwehr aus den PKW befreit werden. Beide Fahrer wurden schwer, aber zum jetzigen Stand der Polizei nicht lebensbedrohlich verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die L 304 war für gut vier Stunden gesperrt. Quelle Polizei