HILGENROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hilgenroth

Am Mittwoch, 08. Oktober 2025, 19:00 Uhr, findet in der Sakristei der ev. Kirche Hilgenroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Kirchspiel Hilgenroth
  2. 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Hilgenroth
  3. Festlegung des Bekanntmachungsorgans für öffentliche Bekanntmachungen
  4. Widmung einer Gemeindestraße Auf´m Gebück
  5. Neufassung der Satzung über die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen in der Ortsgemeinde Hilgenroth
  6. Bestätigung einer Eilentscheidung – Auftragsvergabe – Nachtrag Abbruch- und Rohbauarbeiten
  7. Anschaffung einer Tischtennisplatte
  8. Beratung über den neuen Flächennutzungsplan
  9. Heckenschnitt
  10. Informationen des Ortsbürgermeisters
  11. Verschiedenes
  12. Einwohnerfragestunde

Michael Rüttger, Ortsbürgermeister

