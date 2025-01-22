HILGENROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hilgenroth
Am Mittwoch, 08. Oktober 2025, 19:00 Uhr, findet in der Sakristei der ev. Kirche Hilgenroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Kirchspiel Hilgenroth
- 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Hilgenroth
- Festlegung des Bekanntmachungsorgans für öffentliche Bekanntmachungen
- Widmung einer Gemeindestraße Auf´m Gebück
- Neufassung der Satzung über die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen in der Ortsgemeinde Hilgenroth
- Bestätigung einer Eilentscheidung – Auftragsvergabe – Nachtrag Abbruch- und Rohbauarbeiten
- Anschaffung einer Tischtennisplatte
- Beratung über den neuen Flächennutzungsplan
- Heckenschnitt
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Michael Rüttger, Ortsbürgermeister