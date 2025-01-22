MÜSCHENBACH – Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr in Müschenbach

Am 01. Oktober 2025 gegen 14:40 Uhr kam es in der kurvigen Strecke (K21) zwischen dem Kloster Marienstatt und der B414 (Gemarkung Müschenbach) zu einem Verkehrsunfall. In dem Kurvenbereich touchierte das flüchtige Fahrzeug mit seinem linken Außenspiegel den Außenspiegel des entgegenkommenden Skoda. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen hellen Van/Kleinbus handeln. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle Polizei